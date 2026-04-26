Durante un normale controllo stradale a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo ricercato in tutta Europa. L’individuo, che cercava di evitare le autorità, aveva un ordine di cattura pendente. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e l’uomo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche. La cattura è stata possibile grazie a una semplice attività di routine delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere I carabinieri arrestano Vincenzo Nettuno a Napoli durante un controllo stradale ordinario.. Il latitante ricercato in Europa dal 2023 per traffico internazionale di stupefacenti.. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato Vincenzo Nettuno, latitante ricercato dal 2023, durante un ordinario controllo stradale a Napoli. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una verifica alla circolazione che ha portato alla luce la vera identità dell’uomo alla guida. Nettuno, cinquantatreenne, era sfuggito alle autorità per tre anni grazie all’utilizzo di documenti contraffatti e generalità false. La sua posizione criminale è legata a una condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con una pena superiore ai sette anni di reclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, arrestato latitante ricercato in Europa: l’errore fatale

Napoli, arrestato latitante del clan Andolfi: era in una casa

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