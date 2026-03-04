Latitante ricercato in Romania arrestato in provincia di Verona

Nella serata del 27 febbraio, la polizia di Verona ha catturato un uomo di nazionalità rumena, nato nel 1993, che era ricercato con un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L’arresto è stato effettuato nella provincia di Verona, dove il ricercato si era nascosto. L’individuo viene ora trasferito in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti.

La polizia veronese ha rintracciato e arrestato, nella serata del 27 febbraio, un cittadino rumeno del 1993 destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania. L'uomo era ricercato nel suo Paese, dove deve scontare una condanna definitiva a cinque anni e quattro mesi di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla guida senza patente. L'operazione è il risultato di un'attività info-investigativa avviata dalla Squadra Mobile della questura di Verona, che da giorni lavorava per localizzare il latitante sul territorio scaligero. Gli investigatori hanno predisposto un dispositivo di osservazione nei pressi di un bed & breakfast situato in provincia, luogo in cui l'uomo sarebbe dovuto arrivare insieme a tre connazionali.