Una startup specializzata in strumenti di programmazione basati su intelligenza artificiale sta attualmente negoziando per raccogliere almeno 2 miliardi di dollari in nuovi investimenti. Il suo valore di mercato si avvicina ai 50 miliardi di dollari, puntando a competere con altre aziende del settore. La società sta attirando l’attenzione di investitori interessati alle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

La startup specializzata in strumenti di programmazione basati su intelligenza artificiale, Cursor, sta gestendo trattative per raccogliere un capitale fresco di almeno 2 miliardi di dollari. L’operazione finanziaria, che vedrebbe il coinvolgimento di investitori storici come Thrive e Andreessen Horowitz, porterebbe la valutazione della società a circa 50 miliardi di dollari prima dell’immissione dei nuovi fondi. Nata solo quattro anni fa dalle intuizioni di Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark e Aman Sanger durante il loro percorso presso il MIT, l’azienda nota anche come Anysphere sta vivendo una fase di espansione senza precedenti. Nonostante la competizione serrata con soluzioni come Claude Code di Anthropic o il sistema Codex rinnovato di OpenAI, i ricavi di Cursor mostrano una traiettoria di crescita estremamente rapida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cursor punta ai 50 miliardi: il boom dell’AI che sfida OpenAI

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