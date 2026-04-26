Musicoterapia in ospedale | dopo la convenzione la pratica in corsia

Recentemente, un accordo tra l’Asl di Latina e il Conservatorio Statale di Musica Ottorino Respighi ha portato alla firma di una convenzione che permette di avviare la pratica della musicoterapia nelle corsie degli ospedali. Questo passaggio segna il primo passo concreto verso l’introduzione di questa disciplina all’interno delle strutture sanitarie della zona, aprendo la strada a interventi terapeutici basati sulla musica.

Dopo l’accordo la pratica in corsia per l’introduzione della musicoterapia in ospedale: è stata sottoscritta di recente la convenzione con il Conservatorio Statale di Musica Ottorino Respighi da parte della Asl di Latina che compie il primo e fondamentale passo operativo per l'introduzione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Asl Latina: umanizzazione delle cure, un corso per introdurre la musicoterapia nei reparti x.com