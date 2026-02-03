Settimana in musica al Teatro Mazzacorati 1763 | 5 concerti gratuiti

Questa settimana al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna si può ascoltare musica ogni giorno. Sono in programma cinque concerti gratuiti, con generi diversi come jazz, musica classica e lirica. La rassegna dura fino a domenica 8 febbraio e attrae tanti appassionati in città.

Non manca la musica, questa settimana, al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. Succede solo a Bologna ha infatti in programma fino a domenica 8 febbraio ben cinque concerti gratuiti, dedicati a jazz, musica classica e lirica. Mercoledì 4 febbraio alle 21 torna il jazz con il concerto “Once upon a time in.Mazzacorati” con il duo composto dal giovane sassofonista e compositore Francesco Milone e dalla pianista e cantante Irene Giuliani. In una cornice affascinante e suggestiva, il duo proporrà un viaggio musicale attraverso alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema, reinterpretate in chiave jazz con arrangiamenti originali e atmosfere coinvolgenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Teatro Mazzacorati 1763

Scopri gli eventi di fine 2025 e inizio 2026 al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna.

Il fine settimana porta una serie di eventi interessanti in tutta Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Teatro Mazzacorati 1763

Argomenti discussi: Fine settimana con la Musica; Musica e cinema a Berlino: cosa fare la prima settimana di febbraio; Sguardi sul presente, una settimana di cultura tra storia e contemporaneità a Roma; Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street.

Musica al Bourbon Street, gli appuntamenti live della settimanaFebbraio si apre con una settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte martedì 3 febbraio con la serata Jazz Jam, concerto c ... napolitoday.it

Francesco Milone. Sax 13 · Harlem Nocturne (Hagen). Venerdi 23 Gennaio - Harlem Nocturne - Teatro Mazzacorati 1763 . "Si spengono le luci, il sipario si alza e l’aria si fa densa: siamo nelle atmosfere bollenti e vellutate di Harlem." . Vi aspettiamo...#STAY - facebook.com facebook