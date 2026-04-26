Musetti sfida Griekspoor a Madrid | l’azzurro punta al rilancio
Oggi alle 11:00 si gioca a Madrid il match tra Musetti e Griekspoor nello Stadio Manolo Santana. L’italiano affronta questa partita per difendere i punti conquistati in una semifinale del passato Master 1000. La sfida rappresenta un’occasione importante per Musetti, che cerca di migliorare la sua posizione nel ranking su un campo che favorisce il suo stile di gioco.
? Cosa sapere Musetti sfida Griekspoor oggi alle 11:00 allo Stadio Manolo Santana di Madrid.. L'azzurro deve difendere i punti della semifinale ottenuta nel Master 1000 precedente.. Lorenzo Musetti affronta Tallon Griekspoor oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 11:00 sullo Stadio Manolo Santana di Madrid per il terzo turno del Master 1000 spagnolo. L’azzurro toscano si prepara a un test decisivo per la propria condizione atletica e tecnica in questa fase della stagione sulla terra battuta. Dopo aver superato l’ostacolo rappresentato da Hubert Hurkacz nel secondo turno, grazie anche a un bye ottenuto per via del ranking ATP, Musetti deve ora gestire una sfida che ha forti implicazioni sul suo posizionamento nei vertici del circuito.🔗 Leggi su Ameve.eu
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