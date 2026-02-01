Alcaraz-Djokovic | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi si gioca la finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano a Melbourne dopo due partite dure e combattute in semifinale. La sfida si può seguire in diretta tv e streaming.

(Adnkronos) – È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali. Comunque vada, la finale segnerà la storia: se vincesse Alcaraz diventerebbe il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam nell'arco della carriera, mentre Djokovic conquisterebbe il titolo Slam numero 25, mai nessuno come lui.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il primo turno degli Australian Open 2026 vedrà Novak Djokovic affrontare Pedro Martinez, numero 71 del mondo, lunedì 19 gennaio.

Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic si svolge nella quinta giornata degli Australian Open, tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.

