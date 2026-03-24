Inter U23 ko a Monza | la Dolomiti Bellunesi passa 2-1

Allo U-Power Stadium di Monza, l’Inter Under 23 ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata del Girone A di Serie C. La partita si è conclusa con il team ospite che ha segnato due reti, mentre i padroni di casa hanno realizzato un solo gol.

Allo U-Power Stadium di Monza, l ’Inter U23 cade 2-1 contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata del Girone A di Serie C. Gli ospiti sbloccano il risultato con un gol spettacolare di Clemenza nel primo tempo e raddoppiano nella ripresa con il colpo di testa di Mondonico. Nel finale, il gol di Cinquegrano nel recupero riaccende le speranze dei nerazzurri, ma non basta per evitare la sconfitta. Avvio shock e gol capolavoro di Clemenza. L’Inter U23 cade in casa contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata di Serie C. All’U-Power Stadium di Monza, i nerazzurr i vengono superati 2-1 al termine di una gara in cui gli ospiti si dimostrano più concreti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter U23 ko a Monza: la Dolomiti Bellunesi passa 2-1 Articoli correlati All’U-Power sorride solo la Dolomiti Bellunesi: 1-2. Inter U23 da incubo: decima gara senza vincereMONZA Terza sconfitta di fila e decima giornata senza vittoria per l’Inter U23, fermata in casa dalle Dolomiti Bellunesi: altra domenica da... Formazioni ufficiali Inter U23 Dolomiti Bellunesi: le scelte dei due tecnici per la gara di Serie Cdi Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali Inter U23 Dolomiti Bellunesi, le decisioni definitive degli allenatori per il match di Serie C Tutto... Una raccolta di contenuti su Inter U23 ko a Monza la Dolomiti... Temi più discussi: Serie C, le formazioni di Vicenza-Inter U23; Inter Under 23-Dolomiti Bellunesi: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dominio Vicenza, è Serie B! Gallo esulta, Inter U23 ko e festa promozione al Menti; Serie C Girone A, l'Inter U23 perde nel posticipo in casa del Vicenza. I biancorossi festeggiano la promozione in Serie B. Inter U23-Dolomiti Bellunesi: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter U23-Dolomiti Bellunesi del 22 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Video Inter U23 Dolomiti Bellunesi (1-2) | Gol e highlights: risolve Mondonico! (Serie C)Video Inter U23 Dolomiti Bellunesi (risultato finale 1-2) gol e highlights della partita valevole per il trentatreesimo turno della Serie C 2025/2026, girone A. ilsussidiario.net #InterU23- #Trento slitta a mercoledì 8 aprile: i prossimi appuntamenti della seconda squadra nerazzurra x.com Per l’Inter U23 è notte fonda: decima partita di fila senza vittoria, a Monza passa la Dolomiti Bellunesi 1-2 RIVIVI IL LIVE TESTUALE SU FcInterNews.it LINK NELLE STORIE #FCIN #InterU23 #DolomitiBellunesi #SerieC - facebook.com facebook