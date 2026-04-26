Dal 2018, l’arte dei muretti a secco è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Questa tradizione, presente anche nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sta al centro di un piano volto a promuoverne il rilancio. La rete di muretti si estende in diverse aree naturali, rappresentando un esempio di tecnica tradizionale legata alle pratiche agricole e alla tutela del territorio.

Le foreste del muretto. Dal 2018 l’arte dei muretti a secco, che si trovano anche nella straordinaria area protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. "L’agenzia dell’Onu tutela in tal modo una sapienza che ha portato a bellissimi paesaggi e a forma straordinarie coltivazione del territorio – sottolinea l’Ente Parco –, garantendo al tempo stesso la stabilità dei versanti, fra cui fianchi di monti, colli e catene montuose. Per questi lavori il Ministero dell’Ambiente sta finanziando i Parchi nazionali, con risorse per circa un decennio. Affinché curino la manutenzione dei...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muretti a secco, il piano dell’Unesco per rilanciarli

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Temi più discussi: Muretti a secco, il piano dell’Unesco per rilanciarli; Scuola dell’Arte della costruzione dei Muretti a Secco a Vallecorsa; Val di Cembra: 29 vignaioli si uniscono nel nuovo Comitato per valorizzare vino, territorio e muretti a secco; TG2 Storie. I racconti della settimana - Puntata del 25/04/2026.

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