Canicattì a secco scatta il piano per le zone dimenticate | autobotti e regole chiare

A Canicattì si registra una crisi idrica che ha portato alla convocazione di un tavolo tecnico presso l'Assemblea territoriale idrica di Agrigento. Durante l'incontro, i rappresentanti dell’ente e del gestore dell’acqua hanno discusso delle misure da adottare per le zone più colpite, prevedendo l’uso di autobotti e l’adozione di regole specifiche per la distribuzione dell’acqua.

Vertice d'urgenza all'Assemblea territoriale idrica per affrontare le critiche sulla gestione del servizio e le forniture ai residenti fuori dalla rete urbana Un tavolo tecnico per provare a spegnere la sete di Canicattì. All'Assemblea territoriale idrica (Ati) di Agrigento, i vertici dell'ente e del gestore Aica si sono riuniti, nei giorni scorsi, per affrontare di petto la crisi idrica che sta colpendo il territorio comunale. L’incontro, promosso dal presidente Giovanni Cirillo, è nato dalla necessità di un confronto istituzionale immediato dopo le numerose segnalazioni di disservizi giunte dai rappresentanti locali. Al centro del dibattito, che ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Corbo e della conferenza dei capigruppo, c'è la gestione delle aree non servite dall’acquedotto urbano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Canicattì a secco, scatta il piano per le zone dimenticate: autobotti e regole chiare Articoli correlati Perdite d'acqua e rete vecchia, Aica annuncia il piano d'intervento a Canicattì: ecco in quali zoneInterventi già programmati sulla rete idrica e un piano straordinario di riparazioni per affrontare le criticità strutturali. Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereoMancano meno di venti giorni al via di Milano-Cortina 2026 e la città lombarda alza il livello di attenzione.