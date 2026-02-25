Roma interruzione di energia nel municipio VII | le vie interessate

Una sospensione di energia elettrica nel municipio VII si verifica a causa di lavori di manutenzione programmati da Areti. Le operazioni coinvolgono alcune vie specifiche e dureranno tutta la giornata, lasciando senza corrente i residenti della zona. I tecnici intervenuti mirano a potenziare la rete e prevenire futuri guasti. La strada interessata si trova nel cuore del quartiere, dove si concentrano abitazioni e attività commerciali. La fase di manutenzione proseguirà fino a sera.

Sarà una giornata senza corrente per i cittadini residenti nel municipio VII. Infatti, per oggi – mercoledì 25 febbraio – sono previsti dei lavori di manutenzione da parte di Areti, volti a migliorare l'efficienza del servizio. Interventi che, a seconda della fascia oraria, inizieranno alle 8 per poi concludersi alle 21. Possibili disagi, quindi, potrebbero verificarsi nelle strade interessate dalle operazioni del caso. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800041661. via Papiria (civici da 4 C a 6 C), via Livia Drusilla (civici da 12 a 24), via Claudio Asello (civico 11) dalle 8 alle 16; via Giuseppe Mantellini (civici da 7 a 48), via Marco Tabarrini (civici da 15 a 23), via Latina (civici da 77 F a 79, da 93 A a 95 A).