Municipio IX rubinetti chiusi per 13 ore | ecco le vie colpite

Mercoledì 29 aprile, il Municipio IX ha registrato un'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile dalle 9:00 alle 22:00. La chiusura dei rubinetti ha interessato diverse vie del quartiere, con conseguente disservizio per i residenti. Per garantire il rifornimento, acea Ato 2 ha posizionato autobotti in via Tor de’ Cenci. L'interruzione si è verificata in un arco temporale di circa 13 ore.

? Cosa sapere Interruzione idrica nel Municipio IX mercoledì 29 aprile dalle ore 9:00 alle 22:00.. Acea Ato 2 attiva autobotti in via Tor de’ Cenci per i residenti coinvolti.. Le strade del Municipio IX si preparano a una lunga attesa per il ripristino della normale erogazione idrica, con i rubinetti che rimarranno chiusi dalle ore 9:00 fino alle 22:00 di mercoledì 29 aprile. Il blocco, che durerà complessivamente tredici ore, è causato da interventi di manutenzione straordinaria volti a potenziare la rete del servizio idrico. Acea Ato 2 ha dettagliato l’area colpita dai lavori, segnalando che l’interruzione o la riduzione della pressione interesserà diverse zone residenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Municipio IX, rubinetti chiusi per 13 ore: ecco le vie colpite Notizie correlate Leggi anche: Municipio IX senz’acqua per tredici ore: le vie interessate Roma, stop all’acqua nel Municipio IX: arrivano le autobottiAcea Ato 2 ha programmato un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma, con conseguenti sospensioni del flusso d’acqua...