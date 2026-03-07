Controlli notturni nelle zone della movida identificate 92 persone

Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli notturni nelle zone della movida modenese, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative. Durante le operazioni, sono state identificate 92 persone e sono state eseguite varie verifiche nei locali e nelle aree pubbliche del divertimento notturno. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da polizia di stato e polizia locale, come disposto dal questore.

Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti, principalmente appiedati nel centro storico, con particolare attenzione a via Gallucci, via Scarpa, via Taglio, piazza Pomposa, piazza Mazzini, piazza Matteotti e aree limitrofe.

