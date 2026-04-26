Muharemovic Juve il Sassuolo cambia le carte in tavola? Le parole di Carnevali non lasciano dubbi Gli aggiornamenti

Il Sassuolo ha modificato la posizione riguardo alla cessione del difensore Muharemovic, secondo quanto dichiarato dal dirigente del club. In precedenza si ipotizzava una possibile partenza, ma le ultime parole di Carnevali suggeriscono un'inversione di rotta. La situazione si evolve e al momento non si può escludere che il giocatore rimanga nella rosa anche per la prossima stagione.

di Francesco Spagnolo Muharemovic Juve, il Sassuolo sembra aver cambiato idea sul difensore e la cessione a questo punto non è scontata. Cosa sta succedendo. Sembrava ormai vicino alla conclusione il trasferimento di Muharemovic all’Inter, nonostante il pressing di Juve e altri club, ma le parole di Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Fiorentina cambiano tutto. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE MUHAREMOVIC – «La soddisfazione nostra è avere più giocatori messi in mostra e possono ambire a grandi club. Per Muharemovic ci sono situazioni in corso: leggo di accordi presi ma noi con alcuni club non abbiamo ancora parlato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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