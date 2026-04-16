Muharemovic Juventus Carnevali apre al ritorno in bianconero? Le parole del dirigente del Sassuolo non lasciano dubbi Cosa ha detto

Il direttore generale del Sassuolo ha commentato la possibilità di un ritorno di Muharemovic alla Juventus, senza escludere questa evenienza. Ha dichiarato che la società non ha ancora preso decisioni definitive e che ogni trattativa sarà valutata nel rispetto degli accordi attuali. La Juventus, da parte sua, ha mostrato interesse per il giocatore, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali o accordi conclusi.

di Francesco Spagnolo Muharemovic Juventus, Carnevali non chiude le porte ad un ritorno in bianconero. Ma Comolli dovrà soddisfare le richieste del Sassuolo. Il calciomercato italiano deve ancora entrare nel vivo, ma il nome di Muharemovic è stato più volte accostato alla Juventus. Recentemente, Carnevali, ad del Sassuolo, ha concesso un’interessante intervista focalizzata sulla strategia del club emiliano, soffermandosi in particolare sulla situazione del bosniaco, difensore che sta attirando l’attenzione di numerosi osservatori internazionali per le sue prestazioni e il suo potenziale di crescita. Nelle dichiarazioni rilasciate, Carnevali ha voluto chiarire i dettagli economici dell’operazione che ha portato il giovane talento in neroverde, sottolineando come il legame con la sponda bianconera di Torino resti comunque attivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juventus, Carnevali apre al ritorno in bianconero? Le parole del dirigente del Sassuolo non lasciano dubbi. Cosa ha detto Notizie correlate Leggi anche: Kolo Muani alla Juventus, le parole del tecnico del Tottenham non lasciano dubbi: cosa ha detto Frank sul francese Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato così dell’interesse nerazzurro per Muharemovic: le sue parole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carnevali avvisa l'Inter: Parlo di Muharemovic con Marotta ma non solo; Muharemovic-Inter, l'AD del Sassuolo Carnevali prova a fare il vago: Non parliamo solo con Marotta; Carnevali: Malagò profilo giusto per la Figc. Muharemovic? Non ne stiamo parlando solo con Marotta; Muharemovic dice sì all’Inter, sarà il primo rinforzo: quanto guadagnerà la Juventus. Carnevali: Nessuan novità su Muharemovic, vediamo che offerte arriveranno. Sì a contropartiteL'amministratore delegato del Sassuolo non chiude le porte alla cessione del difensore: Non gli abbiamo dato un valore, dipende dalle proposte ... fcinternews.it La Juventus torna in corsa per Muharemovic? Gli aggiornamentiGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Tarik Muharemovic su cui ci sarebbe anche la Juventus: Attenzione a Muharemovic perché la Juve è in corsa lo ... tuttojuve.com MUHAREMOVIC HA SCELTO L'INTER! II Sassuolo ha il prezzo, 25 milioni di euro per Tarik Muharemovic, di cui però il 50% della futura rivendita andrà alla Juventus. L'Inter vorrebbe abbassare il prezzo includendo un giovane nell'affare per il bosni facebook “Muharemovic preferisce l’Inter alla Juventus, sui 25 milioni si può chiudere” #CorSera x.com