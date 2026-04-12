Moviola Como Inter Marelli spiega | Il rigore non c’era e vi dico perchè Massa al VAR avrebbe dovuto…

L’esperto di arbitri Luca Marelli ha analizzato la decisione presa durante la partita tra Como e Inter, spiegando che il rigore assegnato ai padroni di casa nel finale non avrebbe dovuto essere concesso. Marelli ha sottolineato che, secondo la sua valutazione, l’arbitro non avrebbe dovuto farsi influenzare dal VAR in quella circostanza. La sua analisi si concentra sul ruolo del video assistant referee e sull’interpretazione dell’episodio.

di Alberto Petrosilli Moviola Como Inter, Luca Marelli ha spiegato come il rigore concesso ai lariani di Fabregas nel finale fosse assolutamente inesistente. L’ Inter di Cristian Chivu ha vissuto un finale di gara al cardiopalma al Sinigaglia. Nonostante il successo per 4-3, l’episodio che ha riaperto definitivamente il match ha scatenato accese discussioni: il calcio di rigore concesso al Como per un contatto tra Bonny e Nico Paz, successivamente trasformato da Da Cunha. PAROLE – « Il contatto è stato fischiato da Massa: poi al VAR hanno dovuto decidere se fosse dentro o fuori area. Era all’interno ma il punto è che Bonny non va con le gambe o coi piedi su Nico Paz, ma è Nico che colpisce Bonny tra le gambe dopo aver tirato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Como Inter, Marelli spiega: «Il rigore non c’era e vi dico perchè. Massa al VAR avrebbe dovuto…» Moviola Inter Juve, Marelli chiaro: «Bastoni ha simulato. Contatto McKennie Carlos Augusto? Vi dico questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Marelli sull’arbitraggio di Massa: «Giusto revocare il rigore alla Juve. Ammonizione Yildiz? Non poteva fare altrimenti. Vi spiego perché»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...