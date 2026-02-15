Moviola Inter Juve Marelli fa chiarezza | Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo

Luca Marelli spiega cosa è successo durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus, chiarendo alcune decisioni arbitrali contestate. Marelli ha commentato la situazione sul rosso a Kalulu, affermando che Bastoni ha simulato, e ha anche analizzato il presunto rigore su McKennie e Carlos Augusto, spiegando la sua opinione. Il commentatore ha fornito dettagli puntuali sugli episodi chiave del match, cercando di fare luce su alcune decisioni che hanno acceso la discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

