Moviola Torino Parma l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A | ecco cos’è successo

Durante la partita di Serie A tra Torino e Parma, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola ha analizzato un’occasione decisiva che ha coinvolto un’azione chiave, portando a un intervento dell’arbitro. L’episodio si è svolto nel corso del match della 29ª giornata del campionato 202526, diventando il momento più discussione dell’incontro.

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