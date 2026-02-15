Michele Marelli ha deciso di commentare gli episodi della partita tra Inter e Juventus, osservando che Bastoni ha simulato. Durante l’analisi, ha anche spiegato cosa è successo davvero nel contatto tra McKennie e Carlos Augusto, offrendo dettagli che non erano chiari durante il match. Marelli ha sottolineato come alcuni movimenti del difensore nerazzurro sembrano più una finzione che un fallo reale.

Moviola Inter Juve, Marelli non ha dubbi: per lui Bastoni ha simulato. Poi ha parlato anche dell’episodio del contatto tra McKennie e Carlos Augusto. La Juve si ritrova a gestire la rabbia e la delusione all’indomani del vibrante 3-2 incassato a San Siro. Il day after della sfida contro l’ Inter è totalmente dominato dalle feroci polemiche arbitrali che hanno indirizzato il risultato finale del Derby d’Italia. Negli studi di DAZN, l’esperto Luca Marelli ha passato ai raggi X la direzione di gara di Federico La Penna, bocciando senza appello l’episodio chiave del match: l’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Inter Juve, Marelli chiaro: «Bastoni ha simulato. Contatto McKennie Carlos Augusto? Vi dico questo»

Luca Marelli spiega cosa è successo durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus, chiarendo alcune decisioni arbitrali contestate.

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso per un intervento che molti commentatori considerano simulato, mentre Bastoni ha evitato il rosso fingendo una trattenuta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.