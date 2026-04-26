Moviola Milan Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi rilevanti. La moviola ha analizzato vari momenti chiave, evidenziando diverse decisioni arbitrali che hanno suscitato dubbi e controversie tra gli spettatori e gli esperti. Sono stati esaminati diversi interventi sui giocatori e alcune azioni di gioco che hanno coinvolto potenziali falli o situazioni da valutare.

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