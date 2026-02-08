Moviola Juve Lazio LIVE | gli episodi dubbi del match

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con molte polemiche sui drafti. In diretta, i commentatori hanno evidenziato alcuni episodi controversi che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. La moviola ha mostrato decisioni discutibili su alcune azioni chiave, creando tensione in campo e sui social. La sfida, valida per la 24ª giornata di Serie A, resta sotto osservazione per le decisioni arbitrali, che hanno acceso il dibattito tra appassionati e analisti.

Moviola Juve Lazio: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 24ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta la Lazio nella 24ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l'incontro Guida. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Peretti e Bindoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marchetti. Al VAR opererà Mazzoleni, supportato dall'assistente Maresca nel ruolo di AVAR. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE LAZIO LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Lazio.

