Moviola Parma Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

La partita tra Parma e Juventus si è chiusa con molti episodi controversi che hanno acceso il dibattito tra tifosi e commentatori. Durante il match, alcuni interventi dell’arbitro sono stati contestati, mentre le decisioni sulla moviola hanno provocato discussioni accese. La sfida, valida per la 23ª giornata di Serie A, ha lasciato spazio a molte polemiche sui momenti chiave del gioco.

Moviola Parma Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Parma nella 23ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l'incontro Fourneau. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Rossi M. e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Collu. Al VAR opererà Maresca, supportato dall'assistente Gariglio nel ruolo di AVAR. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. PARMA JUVE LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Parma Juve.

