Moviola Milan Juve l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Sozza! Ecco cosa è successo

Durante la partita tra Milan e Juventus valida per la 34ª giornata della Serie A 202526, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. L’arbitro ha preso una decisione in seguito a un intervento in area di rigore, che è stata poi rivista tramite la tecnologia della moviola. L’episodio è stato il punto centrale del match, con conseguenze sui momenti successivi della partita.