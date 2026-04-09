Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in via Giordano a Cologno, interessando tre abitazioni comunali. Le fiamme hanno causato danni tali da rendere inagibili gli appartamenti coinvolti, costringendo le persone presenti a lasciare le loro case in modo tempestivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha colpito il pomeriggio di ieri le abitazioni comunali situate in via Giordano a Cologno, costringendo l’evacuazione immediata di tre appartamenti. Il rogo, che ha avuto origine nel primo piano dell’edificio, ha provocato danni strutturali tali da rendere inagibili tutti gli alloggi coinvolti, nonostante le fiamme abbiano devastato con maggiore intensità l’unità dove è scoppiato il principio di incendio. Il bilancio del sinistro non registra vittime, ma la gestione dell’emergenza ha richiesto l’intervento coordinato di diversi corpi: i Vigili del Fuoco sono stati affiancati dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cologno, rogo devastante in via Giordano: 3 case inagibili

Carpi: rogo nei sotterranei, 15 cantine inagibiliUn rogo improvviso ha scosso la notte di domenica 8 marzo a Carpi, nella via Lincoln, dove le fiamme hanno divampato nei sotterranei di un condominio.

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