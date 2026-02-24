Scia di fiamme e panico a bordo l' atterraggio è un incubo per i passeggeri

Un incendio a bordo di un aereo ha causato il panico tra i passeggeri durante l’atterraggio. Il fuoco si è sviluppato nel compartimento motore, costringendo il pilota a eseguire un atterraggio d’emergenza. Le fiamme hanno reso difficile mantenere la calma tra chi era a bordo, mentre il personale di volo ha cercato di rassicurare i passeggeri. L’aereo ha toccato terra in condizioni critiche, lasciando un segno indelebile nell’evento.

Tanta paura a bordo di un velivolo della Delta Air Lines, costretto ad atterrare in circostanze davvero terrificanti. I passeggeri, infatti, hanno assistito a una scia di fiamme partite dall'aereo che ha fatto immediatamente pensare al peggio. L'episodio si è verificato lo scorso 22 febbraio. Il volo Delta 1067, operato da un Boeing 737-900, era partito intorno alle 18.45 dall' aeroporto SavannahHilton Head International, in Georgia, ed era diretto ad Atlanta, quando si è verificato un problema. L'emergenza è scattata poco dopo il decollo, costringendo il pilota a effettuare un immediato atterraggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza in Italia, paura per centinaia di passeggeriUn volo transcontinentale ha dovuto fare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Volo Ryanair costretto a un atterraggio di emergenza dopo forti turbolenze: feriti alcuni passeggeri a bordoIl 28 dicembre, durante un volo Ryanair da Birmingham a Tenerife, il Boeing 737 Max ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di intense turbolenze.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell'incidente in USA; Auto e scooter incendiati tra San Donato e l'università: il piromane filmato dalle telecamere | FOTO; In una notte aveva bruciato a Bologna una decina tra auto e motorini: piromane denunciato per incendio doloso; Salento a fuoco: quattro veicoli coinvolti, danneggiato un capannone industriale.

Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell'incidente in USAUn aereo della Delta Air Lines da Savannah, Georgia, ad Atlanta è stato costretto a tornare indietro ieri sera a causa di un guasto al motore che ha innescato un grande incendio nei pressi della pista ... msn.com

Rosolini, violenza e fiamme: gravissimo il meccanico aggredito, bruciate le auto dell’aggressoreROSOLINI, 16 Febbraio 2026– Una scia di violenza che non sembra arrestarsi scuote la comunità di Rosolini. Dopo la brutale aggressione ai danni di un noto ... radiortm.it

ÈTv Marche. . Incendio sul tetto del bistrot a Vallemiano, ad Ancona, attesa per i dati dell'Arpam, ma le centraline non avrebbero evidenziato valori oltre soglia. Nel weekend una scia di roghi nelle Marche - facebook.com facebook