MotoGp | Spagna; vince Alex Marquez seconda l' Aprilia di Bezzecchi

Durante il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, Alex Marquez ha concluso la gara al primo posto con la moto del Ducati Team Gresini. Al secondo posto si è classificato Bezzchi, in sella a un'Aprilia. La competizione ha visto diverse variazioni di posizione durante la gara, con Marquez che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. MotoGp, Gp Spagna: Alex Marquez si prende il venerdì, seguono Di Giannantonio e BezzecchiSi chiude nel segno di Alex Marquez la sessione di prequalifica sul circuito di Jerez de la Frontera del Gran Premio di Spagna, quarto round del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di Bezzecchi; GP Spagna, pre-qualifiche ad Alex Marquez: i risultati; MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia; MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP Spagna. MotoGP Spagna: Marc Marquez e Bagnaia ko, disfatta per la Ducati ufficiale. Vince Alex Marquez su BezzecchiCon lui sul podio c’è Marco Bezzecchi: il pilota dell’Aprilia interrompe la serie di vittorie ma si consola restando al comando della classifica generale dopo l’amara caduta di sabato nella Gara ... sportal.it MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it Trionfo a Jerez per Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Spagna dominando la gara sulla Ducati del team Gresini. Lo spagnolo ha gestito il vantaggio per gran parte della corsa, chiudendo con margine su Marco Bezzecchi, secondo al traguardo, - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com