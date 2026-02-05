motogp alex marquez precede bezzecchi nel day 3 dei test di sepang marc marquez davanti a bagnaia

Dopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi. Marc Marquez si piazza davanti a Bagnaia, che chiude con tempi più alti. La giornata si conclude con i piloti che cercano di mettere a punto le moto prima dell’inizio della stagione.

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP. Lo spagnolo Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha ottenuto il miglior tempo di 1’56?402, a precedere di 0?124 l’Aprilia di Marco Bezzecchi e di 0?383 la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. L’iberico non è andato lontano dal record della pista di Francesco Bagnaia (1’56?337). Una dimostrazione di forza delle Ducati, se si considera che la top-5 è chiusa dalle due Rosse ufficiali del campione del mondo in carica, Marc Marquez (+0?387), e di Bagnaia (+0?527). Entrambi i centauri del Team Factory di Borgo Panigale si sono concentrati sul lavoro di messa a punto sulla lunga durata e la loro simulazione sui long run è stata molto simile. 🔗 Leggi su Oasport.it

