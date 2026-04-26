Durante il weekend di gara a Jerez, il pilota della Ducati del Team Gresini ha ottenuto la vittoria, mentre il campione del mondo è caduto al secondo giro. Un testacoda di Marc Marquez ha portato alla sua uscita di pista, mentre il suo compagno di squadra ha concluso la gara senza errori. Il pilota più giovane ha dimostrato una prestazione impeccabile, contrapposta a quella del rivale che ha sciupato alcune occasioni.

Ipromossi e bocciati della quarta gara del stagione MotoGP, il GP di Spagna a Jerez vinto da Alex Marquez su Ducati del Team Gresini davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia e a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). La Ducati ritrova la vittoria e per Alex Marquez è la quarta vittoria della carriera nella massima serie. Continuerà a chiamarsi Jerez. Ma questo Alex Marquez si è candidato perché, in futuro, almeno una curva gliela dedichino. È la pista dove l’anno scorso ha vinto la sua prima gara in MotoGP e ieri si è ripetuto da fuoriclasse. Un GP simbolico perché è la prima vittoria della Ducati in gara nel 2026 e perché Alex non si è fatto alcuno scrupolo ad attaccare subito il fratellone Marc, alla faccia di chi sul tema fa ironie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP Jerez, le pagelle. Testacoda Marquez: Alex perfetto, 8. Marc sciupa, 4

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