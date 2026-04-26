MotoGP in Spagna trionfa Alex Marquez Poi podio italiano con Bezzecchi e Di Giannantonio

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP, Alex Marquez ha conquistato la vittoria, portando a casa il risultato davanti agli spettatori. Sul podio sono saliti anche Marco Bezzecchi e Andrea Di Giannantonio, entrambi italiani. Bezzecchi, in particolare, mantiene la prima posizione nel campionato mondiale, confermando la sua posizione di leadership. La gara si è svolta con diversi sorpassi e cambi di posizione lungo il tracciato.

Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l’altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Out entrambe le Ducati ufficiali. Marc Marquez finisce fuori dopo una caduta al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto al ritiro poco dopo metà gara per un problema alla moto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGP, in Spagna trionfa Alex Marquez. Poi podio italiano con Bezzecchi e Di Giannantonio Notizie correlate MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro. MotoGp, Gp Spagna: Alex Marquez si prende il venerdì, seguono Di Giannantonio e BezzecchiSi chiude nel segno di Alex Marquez la sessione di prequalifica sul circuito di Jerez de la Frontera del Gran Premio di Spagna, quarto round del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia; MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di Bezzecchi; MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la Sprint; Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro. MotoGp Spagna, trionfa Alex MarquezBezzecchi si porta subito in coda a Marc, ma è Alex il più tonico: in pochi chilometri salta 'Bez' e il fratello. E qui c'è il colpo di scena, con Marc che inaspettatamente scivola e lascia la gara al ... rainews.it MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com