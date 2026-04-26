MotoGP GP Spagna 2026 | vince Alex Marquez Marc cade?

Al circuito di Jerez, considerato il tracciato di casa per Marc Marquez, si sono disputate le gare del GP Spagna 2026 di MotoGP. Alex Marquez ha ottenuto la vittoria, mentre Marc Marquez è caduto durante la corsa. Sabato, il pilota ha conquistato la pole position e nella Sprint del giorno precedente, sotto un forte acquazzone, la Ducati Factory sembrava aver ritrovato il propria ritmo.

Jerez è il circuito di casa per Marc Marquez e tutti se lo aspettavano protagonista. Pole position al sabato, vittoria nella Sprint folle sotto il diluvio del pomeriggio precedente, Ducati Factory che sembrava aver ritrovato il passo. Poi domenica 26 aprile, alle 14:00, sotto il sole spagnolo, è successo quello che nessuno aveva previsto: Marc è caduto al secondo giro in curva 11, ha demolito la Desmosedici GP26 nella ghiaia, e il Gran Premio di Spagna se l’è preso il fratello Alex Marquez con la Ducati Gresini. Sul podio, dietro al vincitore, due italiani: Marco Bezzecchi con l’Aprilia Factory e Fabio Di Giannantonio con la VR46. Bezzecchi interrompe la striscia di tre vittorie consecutive ma resta saldamente in testa al Mondiale con 101 punti.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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GP Spagna. Vince Ducati, ma Aprilia fa paura. Con Davide Brivio. Diretta ore 18.00

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