Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si terrà oggi a Jerez de la Frontera con inizio alle 14:00. Marc Marquez punta a raggiungere la sua centesima vittoria in carriera, ma la sua posizione in seconda fila potrebbe rappresentare un ostacolo. La gara si preannuncia ricca di sorprese e con molte incognite, in un contesto di grande attesa tra piloti e appassionati.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP, che comincerà alle 14:00 odierne a Jerez de la Frontera, si annuncia imprevedibile, pirotecnico e carico di incognite. Una in meno, però, rispetto alla giornata di ieri. Il meteo, annunciato stabile e soleggiato dopo lo scroscio di pioggia che ha completamente scompigliato la Sprint del sabato. Marc Marquez, scaltro e fortunato nella gara dimezzata, mira a fare doppietta, conseguendo il primo successo pieno del 2026 e, soprattutto, la vittoria numero 100 in un GP del Motomondiale. Partire dalla pole position con una Ducati rinvigorita dalla lunga pausa forzata rafforza le sue credenziali, ma non fornisce alcuna certezza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Gp Spagna 2026. Marc Marquez punta ‘La centésima’, ma la seconda fila lo minaccia seriamente

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