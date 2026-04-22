MotoGP statistiche GP Spagna 2026 Ci sarà la ‘Reconquista’ di Marc Marquez dopo 7 anni?

La MotoGP torna in Europa e si prepara a disputare il Gran Premio di Spagna, che si terrà dal 24 al 26 aprile presso l’autodromo di Jerez de la Frontera. Questo evento segna l’inizio di un lungo periodo di competizioni sul continente, che durerà circa cinque mesi. Tra i piloti in pista ci sono nomi noti e si attendono sfide importanti, anche in vista di possibili ritorni o rivincite dopo diversi anni.

La MotoGP sbarca in Europa, dove resterà ininterrottamente per cinque mesi. Il fine settimana del 24-26 aprile vedrà i centauri impegnati nel Gran Premio di Spagna, che come d’abitudine sarà organizzato dall’autodromo di Jerez de la Frontera. Per la verità, inizialmente l’appuntamento era itinerante, ma si è stanziato in Andalusia ormai da quattro decenni. Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto ha ospitato ogni GP di Spagna dal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988). In questo 2026, il serpeggiante tracciato iberico organizzerà la sua quarantunesima corsa iridata, poiché alle 39 “canoniche” bisogna aggiungere l’estemporaneo “GP dell’Expo92”, disputato nel 1988, e l’escamotage del “GP di Andalusia” del 2020.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Spagna 2026. Ci sarà la ‘Reconquista’ di Marc Marquez dopo 7 anni? Notizie correlate MotoGP, GP Thailandia 2026: statistiche, numeri, curiosità. Marquez è la sola ‘costante vincente’Per la seconda volta consecutiva, il Mondiale di MotoGP comincia dalla Thailandia. Leggi anche: MotoGP, GP Brasile: Di Giannantonio in pole position a Goiânia dopo il Q1, Bezzecchi secondo e Marc Marquez terzo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cinque GP a secco di vittorie: Ducati risponderà a Jerez?; Tutto quello che c’è da sapere su Jerez: l’analisi delle criticità per la MotoGP; MotoGP | Orari GP Spagna 2026: quando e come vedere le gare; MotoGP 2026. GP di Spagna. Annotazioni varie prima di Jerez: tutti i piloti Aprilia molto meglio del 2025, tutti i Ducati, tranne Diggia, peggio. MotoGP, statistiche GP Spagna 2026. Ci sarà la ‘Reconquista’ di Marc Marquez dopo 7 anni?La MotoGP sbarca in Europa, dove resterà ininterrottamente per cinque mesi. Il fine settimana del 24-26 aprile vedrà i centauri impegnati nel Gran Premio di Spagna, che come d’abitudine sarà ... oasport.it MotoGP | GP Jerez, Marquez: Pista storica, ci saranno tanti tifosiMarc Marquez ha sfruttato le tre settimane di pausa dovute allo spostamento del Gran Premio del Qatar causa conflitto in Medio Oriente, per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione. motograndprix.motorionline.com La speranza, da appassionati, è di rivedere @marcmarquez93 in forma, perché quando il 93 sta bene è uno spettacolo assoluto. Detto questo fanno contrasto le affermazioni di una persona seria come Dovizioso, che si è sbilanciato sulle condizioni di Márque - facebook.com facebook Carlos Alcaraz è lo sportivo dell'anno Battuti il rivale Jannik Sinner ma anche Tadej Pogacar, Mondo Duplantis, Ousmane Dembelé e il connazionale Marc Marquez #Tennis #Alcaraz #Laureus26 x.com