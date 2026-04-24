Al termine delle sessioni di prove libere sul circuito di Jerez, Alex Marquez si posiziona in testa alla classifica generale. Tra i piloti italiani, Di Giannantonio e Bezzecchi ottengono buoni risultati, mentre Bagnaia risale diverse posizioni rispetto alle sessioni precedenti. Le prove si sono svolte nel rispetto del programma previsto, con alcune variazioni nei tempi rispetto alle sessioni di allenamento precedenti.

Si concludono con una grande prestazione di Alex Marquez le pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sul tracciato di Jerez De La Frontera. Ottimo lavoro quello dello spagnolo, capace di raccogliere un margine consistente sugli avversari. Nello specifico il centauro in forza al Team Gresin i ha fermato il cronometro a 1:35.704, rifilando 0.333 alla Pertamina Enduro VR46 Racing Team del sempre in ritmo Fabio Di Giannantonio, secondo davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, sul gradino più basso del podio attardato di 0.506. Tempo simile anche per il detentore del titolo Marc Marquez (Ducati Lenovo Team Ducati), il quale ha racimolato un ritardo di 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Marquez davanti a tutti nel venerdì di Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, risale Bagnaia

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