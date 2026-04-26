Il Gran Premio di Spagna 2026 si è concluso con la vittoria di Alex Marquez, nel quarto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP. Prima della bandiera a scacchi, il pilota italiano aveva riferito che il suo ritmo era stato positivo fino a quando non si è verificato un problema tecnico all’anteriore. La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti di rilievo, con alcune difficoltà tecniche e cambi di posizione lungo il percorso.

Si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha condotto una gara perfetta, prendendosi subito la prima posizione ai danni del fratello Marc ed allontanandosi pian piano da tutti gli avversari. Per il centauro del team Gresini, caduto ieri nella Sprint, arriva quindi nel GP casalingo la prima affermazione stagionale. Completano il podio Marco Bezzecchi, che raccoglie punti significativi in ottica classifica piloti, e Fabio Di Giannantonio, autore di un ottima prova con la sua Ducati del VR46 Racing Team. Gara molto negativa per Francesco Bagnaia, costretto a fermarsi dopo 14 giri per un problema tecnico alla anteriore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il ritmo non era male fino al problema tecnico all’anteriore”

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