LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bagnaia in crescita bene Marini e Bezzecchi Marc Marquez fermo per un problema tecnico

La giornata di test a Sepang si accende con alcune novità. Bagnaia si mostra in crescita, mentre Marini e Bezzecchi fanno buoni passi avanti. Marc Marquez invece rimane fermo in pista a causa di un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi in curva-2, mentre rientrava in pista. La squadra sta cercando di capire cosa abbia causato l’inceppamento, ma al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali. La sessione prosegue con altri piloti che cercano di migliorare i tempi.

09:15 Da capire l'origine del problema tecnico che ha costretto Marc Marquez a fermarsi in pista in curva-2, mentre rientra sul tracciato Francesco Bagnaia. 09:14 Attenzione, problema tecnico per Marc Marquez con la Ducati! Lo spagnolo costretto a fermarsi. 09:13 1'59?636 per Alex Marquez, tempo alto, a testimonianza probabilmente di un lavoro sulla durata. 09:12 In pista in questo momento anche Alex Marquez con la Ducati Gresini che, lo ricordiamo, ha i crismi Factory. 09:11 Marc Marquez si dà una bella svegliata ora, portandosi al quinto posto della graduatoria complessiva di questo day-1 a 0.

