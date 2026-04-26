MotoGp Alex Marquez trionfa a Jerez | Bezzecchi resta leader doppio ko Ducati ufficiali

Da sportface.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, Alex Marquez ha conquistato la vittoria davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez aveva ottenuto la pole position e la vittoria nella Sprint, mentre Bezzecchi mantiene la testa della classifica generale. Le due Ducati ufficiali sono uscite dal circuito con un doppio risultato negativo.

Dopo la pole e la vittoria nella Sprint di Marc Marquez, il GP di Spagna premia Alex Marquez: successo davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Cadono e si ritirano le Ducati factory Si chiude con un colpo di scena il Gran Premio di Spagna di MotoGp, quarto appuntamento della stagione 2026. A trionfare è Alex Marquez, che porta la Ducati Gresini sul gradino più alto del podio al termine di una gara solida e senza errori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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