MotoGp Alex Marquez | Potevo guidare come volevo

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, segnando la sua prima vittoria della stagione e la quarta in carriera in MotoGP. Dopo la gara, ha dichiarato di aver potuto guidare come voleva, senza restrizioni. La corsa si è conclusa con Marquez davanti a tutti, lasciando dietro di sé gli avversari e portando a casa un risultato importante.

Roma, 26 apr. (askanews) – Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, conquistando il suo primo successo stagionale e la quarta vittoria in MotoGP. “Ho ritrovato il feeling con questa moto, la mia guida scorrevole è tornata. Ho spinto dall’inizio alla fine, sapevo che il mio ritmo fosse particolarmente buono”, ha raccontato a caldo Marquez. “Penso che giovedì nessuno avrebbe puntato un euro su di noi, ma alla fine abbiamo lavorato molto bene. E’ un risultato importante per la squadra e per me”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. Entrando più nello specifico, ha concluso: “Abbiamo fatto degli interventi di aerodinamica e non posso entrare troppo nel dettaglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

MARC MÁRQUEZ APUNTA A LOS TEST DE JEREZ, CHARLANDO CON DIEGO LACAVE

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