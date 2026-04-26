MotoGp Alex Marquez conquista il Gp Spagna 2026 Alle sue spalle Bezzecchi

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna 2026 della MotoGp, portando la sua Ducati del Team Gresini al primo posto. La gara si è conclusa con Marquez davanti a tutti, mentre Bezzecchi si è classificato secondo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota e per la squadra, che si sono aggiudicati il podio in questa tappa del campionato mondiale.

Alex Marquez ha dominato Gp di Spagna 2026 valido per il mondiale MotoGp e riporta la Ducati del Team Gresini sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo ha trionfato davanti all’ Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Ducati del Team VR46 di Fabio Di Giannantonio. Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel terzo giro appena dopo esser stato sorpassato dal fratello. Ritiro a metà gara anche per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, alle prese con un problema tecnico sulla sua Desmosedici. That home win feeling? #SpanishGP?? pic.twitter.comVgELPpgYmo — MotoGP™? (@MotoGP) April 26, 2026 La classifica del Gp di Spagna 2026.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Alex Marquez conquista il Gp Spagna 2026. Alle sue spalle Bezzecchi Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta nel warm-up, Bezzecchi in top 4 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marc Marquez conquista la pole in Spagna; MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP Spagna; GP Spagna: Marc Marquez batte Zarco e conquista la pole position; Marc Marquez conquista la sprint nel caos di Jerez. MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di BezzecchiAlex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di ... ansa.it MotoGP Spagna: Marc Marquez e Bagnaia ko, disfatta per la Ducati ufficiale. Vince Alex Marquez su BezzecchiCon lui sul podio c’è Marco Bezzecchi: il pilota dell’Aprilia interrompe la serie di vittorie ma si consola restando al comando della classifica generale dopo l’amara caduta di sabato nella Gara ... sportal.it Alex Marquez trionfa a Jerez, Bezzecchi resta leader del Mondiale. Malissimo la Ducati ufficiale: a terra sia Marc Marquez sia Pecco Bagnaia. - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com