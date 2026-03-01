Acosta in testa al Mondiale MotoGP | +7 su Bezzecchi

Durante il fine settimana in Thailandia, la classifica del Mondiale MotoGP ha subito una svolta significativa con l’ascesa di Acosta in prima posizione, ora a sette punti da Bezzecchi. Nei due eventi, lo Sprint e la gara principale, sono stati ottenuti risultati che hanno modificato gli equilibri della classifica generale. La competizione continua a essere molto serrata e incerta.

Nel fine settimana di gara in thailandia, i risultati dello Sprint e della corsa principale hanno ridefinito la classifica iridata. Pedro Acosta ha sfruttato una vittoria in Sprint e un secondo posto nella gara lunga per portarsi in vetta al campionato, con un vantaggio di 7 punti sul vincitore domenicale, Marco Bezzecchi. Alle sue spalle, Marc Marquez e Pecco Bagnaia restano distanti di 23 e 24 punti, mantenendo vivo il confronto per i piani alti della classifica. La combinazione di piazzamenti nelle séance di sabato e nella gara decisiva ha segnato un punto di svolta nella stagione. L'esito della Sprint ha permesso al pilota KTM di salire in vetta, mentre la prestazione nella prova domenicale ha consolidato il margine sugli avversari, impostando una dinamica di vantaggio che potrebbe indirizzare le prossime tappe del campionato.