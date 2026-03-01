MotoGp in Thailandia trionfa Bezzecchi Acosta e Fernandez completano il podio Fuori Marc Marquez

In Thailandia, sulla pista di Buriram, Marco Bezzecchi ha vinto la prima gara stagionale di MotoGP, portando a casa il successo con la sua Aprilia. Acosta e Fernandez sono arrivati rispettivamente in seconda e terza posizione, completando il podio. Marc Marquez non ha partecipato alla corsa, rimanendo fuori dalla competizione.

Una vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in Thailandia. Bezzecchi ha staccato gli avversari fin dai primi giri con un notevole distacco di tempo. Secondo Pedro Acosta (Ktm) e terzo Raul Fernandez (Trackhouse). Fuori Marc Marquez. Bezzecchi ha confermato le grandi aspettative che erano nate nelle prime sessioni della stagione. Il pilota italiano ha dominato la gara. Il primo posto non è mai stato in discussione. Marc Marquez (Ducati), partito secondo in griglia e atteso in questa gara, si è dovuto arrendere alla foratura della sua ruota posteriore, non concludendo la gara.