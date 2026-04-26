MotoGP a Jerez | guasti e polemiche tra Marquez e Martin

Durante il fine settimana di gara a Jerez, sono stati registrati problemi tecnici e tensioni tra i piloti. L'Aprilia di Martin ha subito un guasto, mentre Bezzecchi ha avuto difficoltà di visibilità durante il warm-up. La situazione ha generato discussioni tra i protagonisti e ha coinvolto anche aspetti tecnici e di sicurezza in vista delle qualifiche. La gara si preannuncia ricca di colpi di scena e polemiche.

? Cosa sapere Guasto all'Aprilia di Martin e problemi di visibilità per Bezzecchi durante il warm up a Jerez.. Marquez mostra un ritmo superiore mentre la presenza di olio in pista complica le traiettorie.. A Jerez, durante la sessione di warm up della MotoGP, le dinamiche tecniche e gli imprevisti in pista hanno trasformato la preparazione alla gara in una serie di sfide impreviste per i protagonisti del circuito spagnolo. Mentre Bagnaia ha osservato la prestazione di Marquez, notando come quest’ultimo disponesse di un ritmo superiore in vista dello scontro decisivo, il weekend ha presentato criticità meccaniche e regolamentari che hanno condizionato pesantemente il percorso dei piloti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP a Jerez: guasti e polemiche tra Marquez e Martin Notizie correlate Leggi anche: Marquez trionfa a Jerez tra polemiche e una manovra sul prato Alex Marquez dominatore del venerdì a Jerez. Bezzecchi solido, Martin in affannoDopo quasi un mese di pausa, il Mondiale MotoGP è ripartito quest’oggi a Jerez de la Frontera per l’inizio della lunga tournée europea in cui si... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Acosta soffre a Jerez | problemi tecnici e Q1 per il talento KTM. MotoGP in Spagna: le pagelle della Sprint Race di JerezBinder cade, Bagnaia è meno veloce e Marc vince trasformando una caduta nella mossa vincente della gara, in un colpo di fortuna. Lo ammette lui stesso di esserlo stato, ma insomma quell'istinto ... sport.sky.it MotoGp a Jerez de la Frontera: orario e dove vedere la gara in tv e in streamingÈ il giorno del Gp di Spagna che vedrà partire in pole il campione del mondo in carica Marc Marquez, mentre il leader iridato Bezzecchi scatterà dalla quarta piazza ... corrieredellosport.it