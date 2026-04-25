Marquez trionfa a Jerez tra polemiche e una manovra sul prato

Nella gara sprint a Jerez, svoltasi sabato 25 aprile, il pilota ha conquistato la vittoria. Durante la corsa, è stata notata una manovra del motociclista che lo ha portato a uscire sul prato. Questa azione ha suscitato commenti e critiche da parte di un collega, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla manovra adottata. La competizione è stata caratterizzata anche da polemiche legate alle scelte di guida in corsa.

?? Cosa sapere Marc Marquez vince la gara sprint a Jerez sabato 25 aprile. La manovra sul prato per il cambio moto scatena le critiche di Johann Zarco. Marc Marquez ha conquistato la seconda vittoria nella gara sprint della stagione 2026 a Jerez questo sabato 25 aprile, dopo una manovra decisiva per il cambio moto che ha scatenato un acceso dibattito sulla regolarità della sua rientrata in pista. Il pilota della Ducati ufficiale si è trovato al centro delle polemiche dopo aver effettuato l'ingres .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marquez trionfa a Jerez tra polemiche e una manovra sul prato Notizie correlate Marquez a Jerez: il ritorno alle origini tra gloria e caduteIl Gran Premio di Spagna si avvicina e, per Marc Marquez, il weekend a Jerez de la Frontera rappresenta un confronto complesso che va ben oltre la... Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per BezzecchiMarc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GP Spagna: epica vittoria di Márquez a Jérez sotto il diluvio; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020; MotoGP, TGPone Jerez: Alex Marquez fa il vuoto, Bastianini accende il mercato; MotoGP Spagna, a che ora iniziano qualifiche, sprint e gara al GP Jerez: dove vederle in TV su Sky, Now e TV8. Sprint Jerez: Marquez trionfa davanti a Bagnaia dopo una caduta e un cambio moto da brividiIl pilota chivassese della Ducati porta a casa un ottimo secondo posto che serve anche per il morale Pecco Bagnaia e Morbidelli si sono dovuti arrendere alla furia di un Marc Marquez capace di ris ... primachivasso.it Sprint folle a Jerez, Marquez cambia moto e trionfa. Il diluvio atterra Bezzecchi, podio Bagnaia!Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com Sprint folle a Jerez, Marquez cambia moto e trionfa. Il diluvio atterra Bezzecchi, podio Bagnaia! - facebook.com facebook Sprint folle a Jerez, #Marquez cambia moto e trionfa. Il diluvio atterra Bezzecchi, podio Bagnaia! x.com