Alex Marquez dominatore del venerdì a Jerez Bezzecchi solido Martin in affanno

Dopo quasi un mese di interruzione, il campionato MotoGP è tornato a Jerez de la Frontera per la prima sessione di prove libere. Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, distinguendosi sugli altri piloti. Bezzecchi si è mostrato stabile nelle posizioni di metà classifica, mentre Martin ha avuto difficoltà, chiudendo in ritardo rispetto ai leader. La prima giornata ha dato un quadro chiaro delle sfide che attendono i protagonisti in questa fase europea della stagione.

Dopo quasi un mese di pausa, il Mondiale MotoGP è ripartito quest’oggi a Jerez de la Frontera per l’inizio della lunga tournée europea in cui si delineerà la corsa al titolo. Il weekend si è aperto con una prova di forza davvero notevole da parte di un redivivo Alex Marquez, che conferma una volta di più il suo feeling speciale con la pista andalusa ritrovando improvvisamente la competitività vista per larghi tratti della passata stagione. Il catalano del team Gresini ha fatto il vuoto soprattutto nelle pre-qualifiche pomeridiane in sella alla sua Ducati GP26, esaltandosi nel momento del time-attack e avvicinandosi al record del circuito con uno straordinario 1’35?704 che gli ha consentito di essere l’unico capace di scendere sotto l’1:36 e di rifilare oltre tre decimi al primo degli inseguitori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Marquez dominatore del venerdì a Jerez. Bezzecchi solido, Martin in affanno Notizie correlate Alex Marquez davanti a tutti nel venerdì di Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, risale BagnaiaSi concludono con una grande prestazione di Alex Marquez le pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP... Leggi anche: A Jerez si rivede la Ducati: Alex Marquez precede Di Giannantonio. Poi Bezzecchi Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: MotoGP | Martin rivendica il trono del sabato: si prospetta un grande duello con Marquez; Bulega: Le porte della MotoGP non sono chiuse, ho possibilità su più fronti. Alex Marquez davanti a tutti nel venerdì di Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, risale BagnaiaSi concludono con una grande prestazione di Alex Marquez le pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in ... oasport.it MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP SpagnaAlex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l'accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio ... fanpage.it Alex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l’accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. Fuori Acosta, Morbidelli, Honda e Yamaha. facebook Gresini, Alex Marquez a Jerez: "Non il miglior inizio di stagione, fatico a frenare la moto" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #AlexMarquez x.com