Racing Park caduta violenta di un motociclista | ferito il 31enne

Un motociclista di 31 anni è rimasto ferito dopo una caduta violenta mentre era in sella alla sua moto nel pomeriggio di sabato 11 aprile presso il Racing Park di via Guido Rossa a Viadana. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 e il motociclista ha riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito all’ospedale.

Un trentunenne ha subito diversi traumi a seguito di una violenta caduta dalla propria motocicletta nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile, poco prima delle 15, presso il Racing Park di via Guido Rossa a Viadana. Il giovane è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti clinici. Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito. L’incidente avvenuto all’interno dell’impianto sportivo ha mobilitato immediatamente i mezzi di emergenza della zona. I sanitari del 118 sono intervenuti con un’automedica e un’ambulanza messa a disposizione della Croce Verde di Viadana, mentre sul luogo del sinistro è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per i necessari accertamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Racing Park, caduta violenta di un motociclista: ferito il 31enne Tragedia a Pisa: morto 31enne dopo caduta violenta in scooterUn giovane di 31 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio in Viale delle Cascine, a Pisa. Leggi anche: Violenta caduta con la moto da cross, uomo ferito gravemente: sul posto l'elisoccorso