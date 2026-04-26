Moto2 | Senna Agius con una prova di forza vince il GP della Spagna top 10 per Arbolino e Vietti

Senna Agius si impone con una prestazione dominante nel Gran Premio di Spagna di Moto2, disputato a Jerez de la Frontera. La gara, quarta tappa del campionato 2026, ha visto anche i piazzamenti nella top 10 di Arbolino e Vietti, entrambi impegnati in una competizione serrata sulla pista andalusa. La competizione si è svolta su un circuito tradizionale e molto frequentato dagli appassionati.

Termina con il successo di Senna Agius la gara di Moto2 a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando questa domenica il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 dedicato alla classe mediana. Prova di forza per l’iberico, al secondo podio consecutivo dopo la terza piazza strappata al COTA. La gara ha interessato fin da subito tre centauri, ovvero Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), con quest’ultimo che ha letteralmente tirato il terzetto fino a creare un consistente gap sul resto del gruppo con una fuga cominciata a 17 giri della fine...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Senna Agius con una prova di forza vince il GP della Spagna, top 10 per Arbolino e Vietti Notizie correlate Moto2, Senna Agius chiude in vetta le pre-qualifiche del GP di Spagna. Vietti centra la top14 ai danni di ArbolinoSenna Agius toglie il sorriso ai padroni di casa e chiude al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di... Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Moto2™: Agius a ritmo di record a Jerez; Moto2, Senna Agius chiude in vetta le pre-qualifiche del GP di Spagna. Vietti centra la top14 ai danni di Arbolino; Moto2, GP Jerez: Agius al top nelle Practice, Vietti direttamente in Q2; Moto2, GP Spagna (Jerez): Senna Agius da record nelle Pre-qualifiche, Vietti al Q2. Moto2: Senna Agius con una prova di forza vince il GP della Spagna, top 10 per Arbolino e ViettiTermina con il successo di Senna Agius la gara di Moto2 a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando questa domenica il GP della Spagna, quarto atto ... oasport.it MotoGP 2026. GP di Spagna. Moto2: Senna Agius vince a Jerez e centra il secondo successo consecutivo, poi Gonzalez e Veijer. Quinto Celestino Vietti [RISULTATI]S enna Agius conquista la vittoria a Jerez e firma il secondo successo di fila dopo quello dell’ultima gara ad Austin, confermando il grande momento di forma. Alle sue spalle Manu Gonzalez si conferma ... moto.it MOTO2: SENNA AGIUS TRIONFA A JEREZ La gara del Mondiale Moto2 a Jerez si è conclusa con la vittoria di Senna Agius, al suo secondo successo consecutivo dopo quello di fine marzo ad Austin. Sul podio con lui Manuel González e Collin Veijer. All’inizi - facebook.com facebook Moto2, GP Spagna (Jerez): Senna Agius da record nelle Pre-qualifiche, Vietti in Q2 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #Moto2 x.com