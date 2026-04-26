Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del campionato mondiale 2026 di MotoGP. La gara si svolge a Jerez, con il pilota italiano che cerca di riscattarsi dopo le ultime uscite e il campione in carica pronto a conquistare la doppietta in pista. Seguite con noi gli sviluppi di questa giornata di corse, tra emozioni e sorprese sul circuito andaluso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari. Marc Marquez partirà dalla pole-position e vorrà concedere il bis dopo aver vinto la Sprint Race. Gara del sabato a dir poco imprevedibile. L’arrivo della pioggia è andato a stravolgere gli equilibri e Marquez è stato bravo e fortunato a far propria la corsa, pur essendo incappato in una caduta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez

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