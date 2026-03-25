Corea del Nord Lukashenko attera a Pyongyang per l' incontro con Kim Jong Un

Il leader di un paese dell’Est Europa è atterrato a Pyongyang, dove incontrerà il leader della Corea del Nord. L’arrivo è stato confermato e si prevede che i due si incontrino per discutere di questioni bilaterali. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul programma dell’incontro o sui temi che verranno affrontati.

Alexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. Il presidente bielorusso è stato accolto dall’alto funzionario Kim Tok Hun, nominato questa settimana vice primo ministro. Un lungo corteo di auto scortato da decine di agenti ha poi accompagnato Lukashenko e Tok Hun al Palazzo del Sole di Kumsusan, dove il leader bielorusso ha deposto una corona d’alloro di fronte al memoriale dedicato ai leader nordcoreani Kim Il Sung e Kim Jong Il. Secondo l’agenzia di stampa bielorussa Belta, i legami bilaterali tra la Corea del Nord e la Bielorussia sono all’ordine del giorno dei colloqui tra i due leader. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong Un Articoli correlati Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?Kim Ju-ae, l'erede designata? L'intelligence sudcoreana vede la Corea del Nord preparare la figlia di Kim Jong-un alla successione Pyongyang – Un... Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figliaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang. Altri aggiornamenti su Corea del Nord Lukashenko attera a... Temi più discussi: Il Presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko in visita in Corea del Nord su invito di Kim Jong Un - KCNA; Kim si fa largo. Alleanze, atomica, commerci: la Corea del Nord pensa in grande (di L. Santucci); Quali implicazioni ha la cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca, secondo Kim Jong-un. Lukashenko in Corea del Nord: accoglienza imponente a PyongyangAccoglienza spettacolare per il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko all’aeroporto internazionale di Pyongyang: tappeto rosso, fiori, bambini con bandiere e ... ilmessaggero.it Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong Un(LaPresse) Alexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. Il ... stream24.ilsole24ore.com Cartoline dalla Corea del Nord. Due momenti: Il "coro" che segue Kim (a destra la sorella sempre più influente) e il leader insieme a Lukashenko appena arrivato in visita ufficiale. x.com Lunghissima standing ovation per Kim Jong-Un arrivato in Parlamento a Pyongyang. L'Assemblea ha concluso lunedì la sua sessione di due giorni, approvando delle modifiche non specificate alla Costituzione. Il leader nordcoreano nel suo discorso ha prom - facebook.com facebook