Mosaner Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling misto

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto facilmente contro l’Ungheria in sette end, mantenendo il punteggio pieno nel girone B del Round Robin dei Mondiali di curling misto in corso a Ginevra. La partita si è conclusa senza difficoltà, confermando la loro supremazia nel torneo. La squadra italiana ha dimostrato sicurezza e determinazione sul ghiaccio svizzero, proseguendo il cammino nel campionato mondiale in modo positivo.

In totale scioltezza. Stefania Constantini ed Amos Mosaner liquidano senza patemi l’Ungheria in sette end e rimangono a punteggio pieno nel raggruppamento B del Round Robin valido per i Campionati Mondiali 2026 di curling misto attualmente in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Prestazione oltremodo solida per gli azzurri, capaci di regolare gli avversari con un sonoro 4-9. Match che è stato indirizzato nella prima parte, malgrado un inizio in leggera salita. Gli ungheresi infatti orchestrano una buona manovra offensiva nella prima ripresa, riuscendo a rubare una mano da un punto, cogliendo alla sprovvista il binomio tricolore che, prontamente, ripara i danni al secondo end, mettendo a referto la bellezza di quattro sigilli.🔗 Leggi su Oasport.it

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