Mosaner Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling misto

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto facilmente contro l’Ungheria in sette end, mantenendo il punteggio pieno nel girone B del Round Robin dei Mondiali di curling misto in corso a Ginevra. La partita si è conclusa senza difficoltà, confermando la loro supremazia nel torneo. La squadra italiana ha dimostrato sicurezza e determinazione sul ghiaccio svizzero, proseguendo il cammino nel campionato mondiale in modo positivo.

In totale scioltezza. Stefania Constantini ed Amos Mosaner liquidano senza patemi l’Ungheria in sette end e rimangono a punteggio pieno nel raggruppamento B del Round Robin valido per i Campionati Mondiali 2026 di curling misto attualmente in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Prestazione oltremodo solida per gli azzurri, capaci di regolare gli avversari con un sonoro 4-9. Match che è stato indirizzato nella prima parte, malgrado un inizio in leggera salita. Gli ungheresi infatti orchestrano una buona manovra offensiva nella prima ripresa, riuscendo a rubare una mano da un punto, cogliendo alla sprovvista il binomio tricolore che, prontamente, ripara i danni al secondo end, mettendo a referto la bellezza di quattro sigilli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mosaner/Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling misto Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Dove vedere in tv Constantini/Mosaner ai Mondiali di curling misto: programma e streamingDomani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, scatteranno i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, che si concluderanno sabato 2 maggio:... Aggiornamenti e dibattiti Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia koL'Italia ha esordito con una brillante vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos ... oasport.it Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpicoStefania Constantini e Amos Mosaner saranno tra i grandi protagonisti ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che andranno in scena sul ghiaccio di ... oasport.it