Dove vedere in tv Constantini Mosaner ai Mondiali di curling misto | programma e streaming

Domani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, prenderanno il via i Mondiali 2026 di doppio misto nel curling, che si concluderanno il 2 maggio. L’Italia partecipa con la coppia che ha vinto il titolo nella precedente edizione. Per seguire le gare, sarà possibile guardare in tv e tramite le piattaforme di streaming dedicate.

Domani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, scatteranno i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, che si concluderanno sabato 2 maggio: l’Italia arriva all’appuntamento iridato con la coppia che detiene il titolo. Sul ghiaccio del Geneva Sous-Moulin Sports Center, infatti, Stefania Constantini ed Amos Mosaner proveranno a confermare l’oro iridato conquistato a Fredericton (Canada) nel 2025. Saranno nel complesso 20 le Nazioni partecipanti, che saranno suddivise in due gironi da 10 nel round robin, con le prime tre che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta: le prime classificate avranno accesso diretto alle semifinali, mentre seconde e terze si sfideranno nei play-off.🔗 Leggi su Oasport.it

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CONSTANTINI - MOSANER show, splendido bronzo Italia nel doppio misto! | #MilanoCortina2026

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Campionati del mondo di curling doppio misto 2026: programma, orari e dove vedere le partite del duo Constantini - MosanerDal 25 aprile al 2 maggio, a Ginevra, si chiude la stagione dei Campionati del mondo di curling 2026 con il doppio misto: scopri quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner. olympics.com

Stefania Constantini e Amos Mosaner rappresenteranno l'Italia nei Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, che avranno luogo a Ginevra (Svizzera). Gli azzurri, detentori del titolo, esordiranno alle ore 14:30 di sabato 25 contro la Cechia. Il round r - facebook.com facebook

Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpico - x.com