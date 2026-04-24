Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto | nuova sfida dopo il bronzo olimpico

Stefania Constantini e Amos Mosaner parteciperanno ai Mondiali di curling doppio misto 2026, che si svolgeranno a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio. I due atleti italiani cercano di difendere il titolo vinto in precedenza, dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi. La competizione vedrà la presenza di squadre da vari paesi, pronte a sfidarsi sul ghiaccio svizzero.

Stefania Constantini e Amos Mosaner saranno tra i grandi protagonisti ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che andranno in scena sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) dal 25 aprile al 2 maggio. Gli azzurri si presenteranno da Campioni del Mondo in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Fredericton (Canada), quando sconfissero gli scozzesi Jennifer Dodds e Bruce Mouat in finale, e a due mesi di distanza dalla medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La quotatissima coppia tricolore chiuderà la propria stagione con l’appuntamento in terra elvetica, dopo aver tra l’altro preso parte ai Mondiali di genere con i rispettivi quartetti (Mosaner è uscito ai playoff con il Canada, Constantini ha accarezzato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta).🔗 Leggi su Oasport.it

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